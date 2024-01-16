В Иванове установлены еще семь камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

В Иванове установлены еще семь камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движенияВ конце минувшего года в областном заершён монтаж комплексов измерения скорости движения транспортных средств фоторадарный блок «Кордон-М»2 на следующих участках улично-дорожной сети: - в районе дома №57 по улице Станкостроителей, - в районе дома №37 по проспекту Шереметевский, - в районе дома №100 по проспекту Шереметевский, - в районе дома №139 по улице Куконковых, - в районе дома №9 по проспекту Строителей, - в районе дома №36 по улице Пограничника Рыжикова, - в районе дома №114 по улице Минской.