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Как построить бизнес и улучшить экологию города: рассказывает создатель экоцентра

Как построить бизнес и улучшить экологию города: рассказывает создатель экоцентра

Тема сортировки отходов для России не новая, но, к сожалению, многие относятся к ней предвзято. Как сооснователь уникального экологического центра в Москве Сергей Тушев создал компанию по раздельному сбору отходов, с какими трудностями ему пришлось столкнуться и какую помощь удалось получить от правительства Москвы – в материале «ФедералПресс».

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