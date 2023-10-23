Как построить бизнес и улучшить экологию города: рассказывает создатель экоцентра

Тема сортировки отходов для России не новая, но, к сожалению, многие относятся к ней предвзято. Как сооснователь уникального экологического центра в Москве Сергей Тушев создал компанию по раздельному сбору отходов, с какими трудностями ему пришлось столкнуться и какую помощь удалось получить от правительства Москвы – в материале «ФедералПресс».