В честь Дня Республики в Алматы состоялась церемония поднятия государственного флага

На площадке высокогорного комплекса «Медеу» состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага высотой 40 метров и исполнение гимна в рамках акции, приуроченной ко Дню Республики, сообщили в Туристском информационном центре города Алматы.
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