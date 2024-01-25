Герой с северной закалкой. Пример подрастающему поколению

Имя Владимира Шарпатова носят ново­уренгойская кадетская школа и аэробус авиакомпании «Ямал». О том, как поднимал авиацию на Севере и бежал из плена в Афганистане, он рассказал на встрече с юнармейцами салехардской школы № 6.