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Трамп: у Киева не осталось козырей для завершения конфликта в свою пользу

Трамп: у Киева не осталось козырей для завершения конфликта в свою пользу

Власти Украины не смогут завершить конфликт с Россией в свою пользу, у них не осталось для этой задачи козырей, заявил Дональд Трамп, его слова передает Associated Press.

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