Бастующие американские рабочие добились уступок от одного из автогигантов

Представители американского профсоюза рабочих автомобильной промышленности (United Automobile Workers, UAW) заявили о достижении предварительной договоренности с руководством Ford во итогам продолжительной забастовки.
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