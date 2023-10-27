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Бастующие американские рабочие добились уступок от одного из автогигантов

Бастующие американские рабочие добились уступок от одного из автогигантов

Представители американского профсоюза рабочих автомобильной промышленности (United Automobile Workers, UAW) заявили о достижении предварительной договоренности с руководством Ford во итогам продолжительной забастовки.

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