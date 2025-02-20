Удар ФАБ-3000 с УМПК по урочищу Потапенково недалеко от подконтрольного ВСУ села Куриловка на западе от Суджи, Курская область.
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Удар ФАБ-3000 с УМПК по урочищу Потапенково недалеко от подконтрольного ВСУ села Куриловка на западе от Суджи, Курская область.
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