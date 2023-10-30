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Россияне Team Spirit стали двукратными победителями The International по Dota 2

Россияне Team Spirit стали двукратными победителями The International по Dota 2

Основанная на территории Российской Федерации киберспортивная команда сумела одержать победу в финале важнейшего турнира по дисциплине Dota 2, выйдя победителем из каждой из трёх сыгранных против Gaimin Gladiators карт.

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