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Журнал «Профиль»

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Бельгия вновь исключила использование замороженных активов России для Киева

Бельгийские власти не согласятся использовать такой механизм, заявил министр обороны страны Тео Франкен.

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