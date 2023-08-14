Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты. Это замечательная присказка сработала в международных отношениях еще раз.
И вновь удар в спину: Азербайджан поступил некрасиво и в открытую пошел против России — вот, к чему приводит дружба с Эрдоганом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Виктор Васильев
Давно пора понять, что все республики, бывшего Союза - отдельные государства. Поэтому отношения с ними надо строить как выгодно России. Хватить кормить их, надо думать о своем народе. А то Казахстану помогли, а что получили. По моему это скоро будет вторая Украина.
Ответить
1 час.
Александр Литинский
Само слово Азербайджан имеет персидские корни и никакого отношения к тюркам , так же как и иранское племя Азери не имеет. А вся современная история Азербайджана или украдена у персов или придуманна. Комплекс неполноценности на фоне двух древнейших стран южного Кавказа заставляет их вести себя таким образом . Когда своей истории нет - её нужно украсть или придумать.
Ответить
57 мин.
Юрий Филиппов
Ну зачем же так резко? У нас же есть цветные фломастеры, в крайнем случае можем выразить ОЗАБОЧЕННОСТЬ.
Ответить
11 мин.
Свежие комментарии