Что препятствует внедрению искусственного интеллекта в систему образования в России?

По данным исследования АНО «Цифровая экономика», основными преградами для внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в образование являются неравные возможности доступа к цифровым ресурсам и опасения родителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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