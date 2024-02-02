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Что препятствует внедрению искусственного интеллекта в систему образования в России?

Что препятствует внедрению искусственного интеллекта в систему образования в России?

По данным исследования АНО «Цифровая экономика», основными преградами для внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в образование являются неравные возможности доступа к цифровым ресурсам и опасения родителей.

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