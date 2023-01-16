Замминистра обороны Украины пригрозила уголовным преследованием военнослужащим ВСУ, подтвердившим потерю Соледара

На Украине разгорается самый настоящий скандал вокруг сообщений украинских военных о сдаче Соледара. Напомним, что накануне украинский военнослужащий с позывным «Мадьяр» опубликовал заметку, где сообщил, что ВСУ утратили контроль над рудником №7, после чего фронт вышел за городскую черту.