Военное обозрение

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Замминистра обороны Украины пригрозила уголовным преследованием военнослужащим ВСУ, подтвердившим потерю Соледара

Замминистра обороны Украины пригрозила уголовным преследованием военнослужащим ВСУ, подтвердившим потерю Соледара

На Украине разгорается самый настоящий скандал вокруг сообщений украинских военных о сдаче Соледара. Напомним, что накануне украинский военнослужащий с позывным «Мадьяр» опубликовал заметку, где сообщил, что ВСУ утратили контроль над рудником №7, после чего фронт вышел за городскую черту.

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