На Украине разгорается самый настоящий скандал вокруг сообщений украинских военных о сдаче Соледара. Напомним, что накануне украинский военнослужащий с позывным «Мадьяр» опубликовал заметку, где сообщил, что ВСУ утратили контроль над рудником №7, после чего фронт вышел за городскую черту.
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