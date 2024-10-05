Guardian: Скотланд-Ярд за взятки помогал скрывать домогательства Аль-Файеда

Скотланд-Ярд столкнулся с обвинениями в том, что его коррумпированные сотрудники за взятки оказывали помощь египетскому бизнесмену и владельцу лондонского универмага Harrods Мохаммеду Аль-Файеду в преследовании его работников, в том числе девушки, якобы отвергшей его сексуальные домогательства, пишет The Guardian, ссылаясь на источники и документы.