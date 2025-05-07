Пассажиры, прилетевшие из Омска в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании «Россия», более двух часов не могут выйти из самолета.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Пассажиры, прилетевшие из Омска в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании «Россия», более двух часов не могут выйти из самолета.