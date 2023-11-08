Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

72 049 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ГЕЙРОПЕЙСКИЕ  НЕДОНОСКИ ПОДСЧИТАЛИ  и  ПРОСЛЕЗИЛИСЬ  что ИХ  СТАРАНИЯМИ ,  ТУРИСТИЧЕСКОМУ БИЗНЕСУ ПРИШЕЛ  ,,СЕВЕРНЫЙ ...Европарламент нео...
  • Гарий Щерба
    УБЛЮДОЧНЫЕ  ИУДЫ , ПРИСОСАЛИСЬ  к  РОССИИ  и  ВСЕ СОСУТ  и  СОСУТ , ЗНАЯ  что  БОЛЕЕ НИГДЕ    ВЫБЛЯДКИ НЕ СМОГУТ  так...Переехавшая в Изр...
  • Людмила Абрамова
    надо же такой бред сочинять..уже что написать не знаютВиноваты родители...

Разговор будет жестким: раскрыт тайный смысл визита Путина в Казахстан

Разговор будет жестким: раскрыт тайный смысл визита Путина в Казахстан

В предстоящий четверг, 9 ноября, Владимир Путин впервые за долгое время посетит Казахстан. Согласно официальной версии, он намерен обсудить с Касым-Жомартом Токаевым вопросы сотрудничества двух стран в экономическом плане: сюда войдут темы инвестиций, сельского хозяйства и энергетической отрасли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
Какие разговоры? Шутишь?
Ответить
1 д.
VB
Vasiliy Belokurov
надо &quot;поправить Токаева!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх