Разговор будет жестким: раскрыт тайный смысл визита Путина в Казахстан

В предстоящий четверг, 9 ноября, Владимир Путин впервые за долгое время посетит Казахстан. Согласно официальной версии, он намерен обсудить с Касым-Жомартом Токаевым вопросы сотрудничества двух стран в экономическом плане: сюда войдут темы инвестиций, сельского хозяйства и энергетической отрасли.