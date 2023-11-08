Разговор будет жестким: раскрыт тайный смысл визита Путина в Казахстан

В предстоящий четверг, 9 ноября, Владимир Путин впервые за долгое время посетит Казахстан. Согласно официальной версии, он намерен обсудить с Касым-Жомартом Токаевым вопросы сотрудничества двух стран в экономическом плане: сюда войдут темы инвестиций, сельского хозяйства и энергетической отрасли.
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