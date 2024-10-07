❗️ Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введён Заседания комиссии по этому вопросу еще не проводилось, сообщает советник Главы РК Олег Крючков.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введён Заседания комиссии по этому вопросу еще не проводилось, сообщает советник Главы РК Олег Крючков.