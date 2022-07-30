Карелия.ньюс

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Петрозаводчанин совершил акт вандализма и напал на полицейского

В отношении 42-летнего жителя карельской столицы возбуждено уголовное дело. В июне горожанин в состоянии алкогольного опьянения повредил прожектор для подсветки памятника сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.

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