Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Германия теряет статус индустриальной сверхдержавы

Германия теряет статус индустриальной сверхдержавы

Германия скоро теряет статус индустриальной сверхдержавы, полагает Bloomberg.Как отмечается в материале агентства, Берлин охватил политический паралич, а энергетический кризис стал последним ударом для растущего числа производителей.

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