Германия теряет статус индустриальной сверхдержавы

Германия скоро теряет статус индустриальной сверхдержавы, полагает Bloomberg.Как отмечается в материале агентства, Берлин охватил политический паралич, а энергетический кризис стал последним ударом для растущего числа производителей.
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