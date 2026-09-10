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Олово в фокусе: рост до $54 800 на фоне дефицита и высокого спроса

Олово в фокусе: рост до $54 800 на фоне дефицита и высокого спроса

Стоимость фьючерсов на олово в Великобритании преодолела отметку в $54 800 за тонну — такой уровень зафиксирован на фоне устойчивого роста с начала третьего квартала.

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