Трамп не исключил личной встречи с Си Цзиньпином

Она необходима для финализации торговой сделки Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил возможности личного контакта с председателем Китая Си Цзиньпином для финализации торговой сделки между странами, но усомнился в необходимости подобного шага.
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