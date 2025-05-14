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Петербургский дневник

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Трамп не исключил личной встречи с Си Цзиньпином

Трамп не исключил личной встречи с Си Цзиньпином

Она необходима для финализации торговой сделки Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил возможности личного контакта с председателем Китая Си Цзиньпином для финализации торговой сделки между странами, но усомнился в необходимости подобного шага.

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