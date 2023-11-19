Хроническое недосыпание может привести к деменции - исследование

Ученые из медицинского колледжа Биньчжоу обнаружили, что хроническое недосыпание снижает уровень белка плейотрофина (PTN), что приводит к дисфункции нейронов и последующим нейродегенеративным заболеваниям.
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