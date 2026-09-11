Micron выплатит сотрудникам на Тайване до 68 зарплат по итогам 2026 года

Инженер начального уровня получит бонус в размере примерно 108 тыс. долларов США Micron объявила рекордные выплаты сотрудникам на Тайване по итогам 2026 финансового года — размер вознаграждения составит от 35 до 68 месячных зарплат, а минимальная денежная выплата — 1,7 млн тайваньских долларов (примерно 53,8 тыс.