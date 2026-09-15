Система спутникового трекинга Icarus для мониторинга диких животных и борьбы с браконьерством

В конце 2024 года ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту первый спутник системы Icarus, разработанной для мониторинга диких животных и предотвращения браконьерства.
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