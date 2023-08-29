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Елена Маркосян: Надо провести выборы президента Украины в... России?

Елена Маркосян: Надо провести выборы президента Украины в... России?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политического эксперта Елены Маркосян: Интересно девки пляшут! В Верховную Раду Украины внесли законопроект о мобилизации народных депутатов.

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Комментарии
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александр муравьев
А зачем России это надо?. Ведь то что останется от того что называлось Украиной ни в коей мере не должно Заботить Россию. Пусть об этом заботятся их друзья с Запада. А то у нас , уверен, начнутся стоны мол братья, мол люди, давайте опять последнюю рубаху снимем и поможем. Не дай бог наступать на одни и те же грабли. Умерла так умерла. И слава богу что эта халявщица свалилась с шеи российских граждан. Ещё прохохлов среди &quot;беженцев&quot; проредить, а то вредителей немеряно завезли да ещё и гражданство им оставили, чего нельзя было делать категорически.
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