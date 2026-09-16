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Татар-информ

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Эксперт Рыбаков рассказал, какие опасные погодные явления участятся в России

Эксперт Рыбаков рассказал, какие опасные погодные явления участятся в России

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» В России увеличивается частота сильных осадков, штормовых ветров и волн жары, рассказал РИА Новости эксперт Сергей Рыбаков.

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