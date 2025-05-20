Голливудское кино может частично вернуться в Россию в 2026 году

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров РФ Алексей Воронков предсказал возвращение голливудских фильмов в российские кинотеатры весной 2026 года, но при этом их количество в прокате может быть заметно ограничено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии