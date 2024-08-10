Депутат предложил ввести поощрение граждан, восстанавливающих новые субъекты

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил установить дополнительные меры поощрения граждан, которые участвуют в восстановлении новых субъектов, принятых в состав Российской Федерации, а также граждан, осуществляющих восстановление инфраструктуры зарубежных государств, пострадавших в ходе военных конфликтов.