Депутат предложил ввести поощрение граждан, восстанавливающих новые субъекты

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил установить дополнительные меры поощрения граждан, которые участвуют в восстановлении новых субъектов, принятых в состав Российской Федерации, а также граждан, осуществляющих восстановление инфраструктуры зарубежных государств, пострадавших в ходе военных конфликтов.
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