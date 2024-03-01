РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тим Греков
    «Если ты либерал,...
  • Анатолий Федоров
    Фраза: "предлагали ответить на вопрос: «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней», Во-первых, ...«Если ты либерал,...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Это при нынешней власти, а при И.В.Сталине все восстановили бы максимум за 10 лет. Надо уже возвращать на освобожденн...«Если ты либерал,...

История крепостничества — это триллер

История крепостничества — это триллер

 В 1809 г. произошло одно из самых громких дел в истории крепостничества. Крепостной фельдмаршала Михаила Федотовича Каменского убил своего барина топором в лесу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АГ
Алик Гумер
Так все вернулось в 90-е !   Статус работодателя - феодал , крепостник, барин , хозяин .... !     Работник  полностью в его власти !!!       Будут физическое наказание -  будет  точно как крепостничество !                                                                                  Капитализм  смертельная тропа для руской цивилизации !               Необходимо вернуться к социализму - к истокам - общинности , соборности - В НАРОДОВЛАСТИЕ !                                                                 А хозяин , барин , буржуин   НИКОГДА  не будет даже задумываться об интересах  народа !    Его интерес один - бабло  и паразитировать на  эксплуатации труда ... !                                            Абсолютная оторванность от народа !    Что означает - что у них нет  страны , нет Родины .... !              Страна , Родина  ... это народ , его ценности , миропонимание  , культура , традиции , ресурсы и богатства ...... !
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх