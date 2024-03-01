История крепостничества — это триллер

АГ

Алик Гумер

Так все вернулось в 90-е ! Статус работодателя - феодал , крепостник, барин , хозяин .... ! Работник полностью в его власти !!! Будут физическое наказание - будет точно как крепостничество ! Капитализм смертельная тропа для руской цивилизации ! Необходимо вернуться к социализму - к истокам - общинности , соборности - В НАРОДОВЛАСТИЕ ! А хозяин , барин , буржуин НИКОГДА не будет даже задумываться об интересах народа ! Его интерес один - бабло и паразитировать на эксплуатации труда ... ! Абсолютная оторванность от народа ! Что означает - что у них нет страны , нет Родины .... ! Страна , Родина ... это народ , его ценности , миропонимание , культура , традиции , ресурсы и богатства ...... !