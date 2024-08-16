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Губернатор Иркутской области заявил о смерти одного из пилотов упавшего Ту-22М3

Губернатор Иркутской области заявил о смерти одного из пилотов упавшего Ту-22М3

Умер один из пилотов упавшего в Иркутской области военного самолета Ту-22М3. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале со ссылкой на органы военного командования Минобороны России.

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