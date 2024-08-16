Губернатор Иркутской области заявил о смерти одного из пилотов упавшего Ту-22М3

Умер один из пилотов упавшего в Иркутской области военного самолета Ту-22М3. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале со ссылкой на органы военного командования Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии