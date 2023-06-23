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Власти Ингушетии раздадут более пяти тысяч овец для жертвоприношения малоимущим жителям республики

Власти Ингушетии раздадут более пяти тысяч овец для жертвоприношения малоимущим жителям республики

Глава Игушетии Махмуд-Али Калиматов в пятницу, 23 июня, распорядился передать для жертвоприношения по случаю празднования мусульманского праздника Курбан-байрам передать малоимущим жителям республики более пяти тысяч овец, – сообщают местные СМИ.

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