Жители Уфы снова пожаловались на химический запах в воздухе

О неприятном запахе сообщили жители Калининского, Орджоникидзевского, Октябрьского районов. Лаборатория химико-радиометрического центра Госкомитета Башкирии по ЧС проведет замеры предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе.