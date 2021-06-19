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Жители Уфы снова пожаловались на химический запах в воздухе

Жители Уфы снова пожаловались на химический запах в воздухе

О неприятном запахе сообщили жители Калининского, Орджоникидзевского, Октябрьского районов. Лаборатория химико-радиометрического центра Госкомитета Башкирии по ЧС проведет замеры предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

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