​​Турция в составе НАТО не получила никаких преимуществ, однако выход из блока сулит ей их массу преимуществ

Об этом пишет сегодня старейшая турецкая газета «Джумхуриет» и приводит веские доводы. За 70 лет членства в НАТО Турция не получила ни одного преимущества, а единственный довод в пользу участия в военном блоке — это право вето в составе альянса.
Об этом пишет сегодня старейшая турецкая газета «Джумхуриет» и приводит веские доводы. За 70 лет членства в НАТО Турция не получила ни одного преимущества, а единственный довод в пользу участия в военном блоке — это право вето в составе альянса.
Свежие комментарии