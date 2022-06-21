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​​Турция в составе НАТО не получила никаких преимуществ, однако выход из блока сулит ей их массу преимуществ

​​Турция в составе НАТО не получила никаких преимуществ, однако выход из блока сулит ей их массу преимуществ

Об этом пишет сегодня старейшая турецкая газета «Джумхуриет» и приводит веские доводы. За 70 лет членства в НАТО Турция не получила ни одного преимущества, а единственный довод в пользу участия в военном блоке — это право вето в составе альянса.

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