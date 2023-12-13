Фантастические твари — Прозрачные животные, в существование которых верится с трудом

Эти животные почти достигли невидимости, ведь кожа у многих из них прозрачная. Для чего им это нужно? Как правило, если животное не защищено острыми зубами, токсичным секретом, умением очень быстро двигаться или малым размером, ему приходится прибегать к маскировке.
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