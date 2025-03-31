Реплика об исполнении обещаний

АШ

Анатолий Шадрин

Вот хорошая фраза: «Американцы судорожно пытаются выбраться из проигранной войны!» В этом вся суть того, что сейчас происходит! Мне все это очень напоминает WW2, 1944 год. Гитлер, которого Запад взрастил для того, чтобы тот, очередной раз, окончательно решил вопрос с Россией, сорвался со своего поводка и, вместо того, чтобы напасть на СССР, напал на самих своих хозяев. Но и даже после этого пиндосы до конца не вступали с Гитлером в открытое противостояние, продолжая ждать, чья возьмёт. И только в 1944 году, когда стало очевидно, что Гитлеру «пиздец», а пиндосы могут потерять всю Европу, которая неминуемо станет коммунистической и зоной влияния России, они вступили в войну с Германией. В итоге нам досталась разрушенная войной Восточная Европа, им - практически не тронутая войной Европа Западная. Вот и сейчас, поняв, что «стратегического поражения» России нанести не получилось, а Украина может снова полностью попасть под наше влияние, пиндосы пошли по старому пути: нам - разрушенные войной восточные регионы, им - оставшаяся, не тронутая войной, Украина. Таким образом пиндосы сохраняют государство Украина-антиРоссия, русофобское украинское население, озлобленное поражением в войне и потерей территорий, плацдарм для нового нападения на Россию, ну и некоторые «мелочи» типа «соглашения о редкоземельных металлах»!😂 Нужен ли нам такой «мир» - вопрос! Особенно если принять во внимание то, что нам льют в уши, начиная со «стратегического преимущества по всей линии боевого соприкосновения» на СВО и заканчивая опережающим ростом Российской экономики, импортозамещением и другими «ништяками», которые мы получили от этой войны.😂