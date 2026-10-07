Эта история началась в Западной Баварии в XV веке. Придворного пекаря уличили в краже муки. Но герцог обещал сжалиться над несчастным, если тот приготовит хлеб, через который можно трижды увидеть солнце.
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