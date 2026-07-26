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Искусство маскировки. В России массово переименовывают марки машин из Китая. Кому и зачем это нужно?

Искусство маскировки. В России массово переименовывают марки машин из Китая. Кому и зачем это нужно?

Текущая автомобильная пятилетка точно останется в истории России благодаря появлению целой волны новых автомобильных брендов: отечественное предложение пополнилось невероятным количеством новых имен, уже превышающим общее число автокомпаний, созданных, скажем, за весь срок существования СССР.

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