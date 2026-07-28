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Военный Устье заявил о применении дронов-«ждунов» в эвакуации из Константиновки

Военный Устье заявил о применении дронов-«ждунов» в эвакуации из Константиновки

Начальник службы беспилотных систем 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Устье рассказал, как российские военные используют дроны-«ждуны» для прикрытия эвакуационных групп мирного населения из Константиновки.

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