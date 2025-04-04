За год автомобили в РФ подорожали на миллион (в среднем)

Эксперты Авто.ру Оценка проанализировали объявления на платформе в марте и отметили минимальные ценовые изменения по сравнению с февралем, однако средняя стоимость нового автомобиля год к году значительно возросла.
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