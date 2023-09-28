Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Если дёрнется-не будет Америки!...письмо Байдену от русского министра

Если дёрнется-не будет Америки!...письмо Байдену от русского министра

Есть люди-легенды, люди, которые делали историю нашей страны. Андрей Фёдорович Дунаев был одним из тех, кто летал в Форос освобождать Горбачева в 1991 году, в 1993 был одним из защитников Белого дома, за что потом находился под следствием.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Ну чисто Пушкин:&quot;А царь тем ядом напитал Свои послушливые стрелы И с ними гибель разослал К соседям в чуждые пределы&quot;.
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10 час.
Элла
На таких дядечках - советской закалки, пока и держится Россия! Я имею ввиду руководящий состав во всех органах власти и в силовых структурах. Так что не надо рубить с плеча - уже много раз нарубились! Сорри, если Вас обидела!
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10 час.
Erl Schweizer
&quot;Родился в селе Алёшкино Ульяновской области[1]. Отец — русский, мать мордовка, владеет эрзянским языком[2]. В ряде источников национальность Дунаева указана как мордвин[3][4].&quot; Тактичный человек, цивилизованный человек, лишенный националистического чванства, назовет Андре́я Фёдоровича Дуна́ева бывшим российским министром, предоставив, как это принято у нормальных с головой людей, андрею Федоровичу самому говорить, кто он по национальности.
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10 час.

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