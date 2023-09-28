Если дёрнется-не будет Америки!...письмо Байдену от русского министра

Виктор Рыбаков Ну чисто Пушкин:"А царь тем ядом напитал Свои послушливые стрелы И с ними гибель разослал К соседям в чуждые пределы".

Элла На таких дядечках - советской закалки, пока и держится Россия! Я имею ввиду руководящий состав во всех органах власти и в силовых структурах. Так что не надо рубить с плеча - уже много раз нарубились! Сорри, если Вас обидела!