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Раскрыто еще 11 убийств «битцевского маньяка»

Раскрыто еще 11 убийств «битцевского маньяка»

Свою причастность еще к 11 убийствам готов признать отбывающий пожизненное заключение «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, 5 апреля об этом сообщило пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

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Владимир Петров
У упыря маман явно прибабахнутая...
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