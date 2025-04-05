Раскрыто еще 11 убийств «битцевского маньяка»

Свою причастность еще к 11 убийствам готов признать отбывающий пожизненное заключение «Битцевский маньяк» Александр Пичушкин, 5 апреля об этом сообщило пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
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