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Август станет адским: Рожин предупредил о лавине дронов и новой волне ударов по тылам ВСУ

Август станет адским: Рожин предупредил о лавине дронов и новой волне ударов по тылам ВСУ

Пик дроновой войны с обеих сторон придется на август. В ответ на атаки по Wildberries Россия устроит тотальное уничтожение всех крупных объектов "Новой Почты", а также продолжит бить по нефтебазам, портам и складам — Украина уже теряет миллиарды и ноет про перемирие, но российское общество требует лупить сильнее .

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