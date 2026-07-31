Пик дроновой войны с обеих сторон придется на август. В ответ на атаки по Wildberries Россия устроит тотальное уничтожение всех крупных объектов "Новой Почты", а также продолжит бить по нефтебазам, портам и складам — Украина уже теряет миллиарды и ноет про перемирие, но российское общество требует лупить сильнее .