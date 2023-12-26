Живые новогодние деревья могут сделать воздух в квартире опасным для здоровья

Новое исследование показало, как срубленные сосны влияют на химический состав воздуха в помещении.Американские учёные выяснили, что новогодние деревья, которыми люди украшают дома, могут стать опасными для здоровья.
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