Вагон грузового поезда сошёл с рельсов на станции Московская-Сортировочная. ЧП случилось ночью 6 сентября.
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Вагон грузового поезда сошёл с рельсов на станции Московская-Сортировочная. ЧП случилось ночью 6 сентября.