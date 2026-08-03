Рязанские спортсмены завоевали три медали на Кубке мира по джиу-джитсу

В Абу-Даби с 1 августа проходят Чемпионат мира среди мужчин и женщин, ветеранов от 35 лет, параатлетов, Первенство мира среди юниоров и юниорок 16-17 лет и 18-19 лет, юношей и девушек 14-15 лет, Кубок мира среди мальчиков и девочек 12-13 лет.