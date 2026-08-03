62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

200 подписчиков

Рязанские спортсмены завоевали три медали на Кубке мира по джиу-джитсу

Рязанские спортсмены завоевали три медали на Кубке мира по джиу-джитсу

В Абу-Даби с 1 августа проходят Чемпионат мира среди мужчин и женщин, ветеранов от 35 лет, параатлетов, Первенство мира среди юниоров и юниорок 16-17 лет и 18-19 лет, юношей и девушек 14-15 лет, Кубок мира среди мальчиков и девочек 12-13 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии