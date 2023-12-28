Bloomberg: Шмыгаль призвал доноров Украины к срочной встрече

РИАМО - 28 дек. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль призвал доноров страны к срочной встрече в начале следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg Он считает необходимым начать координировать действия, чтобы направить замороженные активы РФ на восстановление страны.