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Bloomberg: Шмыгаль призвал доноров Украины к срочной встрече

Bloomberg: Шмыгаль призвал доноров Украины к срочной встрече

РИАМО - 28 дек. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль призвал доноров страны к срочной встрече в начале следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg Он считает необходимым начать координировать действия, чтобы направить замороженные активы РФ на восстановление страны.

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