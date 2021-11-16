В СИЗО и колониях в Приморье ввели QR-коды

В Приморье с 15 ноября 2021 года ввели систему QR-кодам для посещения колоний и следственных изоляторов, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУФСИН по Приморскому краю.
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