Результаты: Тур Польши-2026. Этап 3. Результаты

Gorzów Wielkopolski — Zielona Góra, 193.5 км 1 MilanJonathan Lidl — Trek 4:11:51 2 HobbsNoah EF Education — EasyPost ,, 3 RomeleAlessandro XDS Astana Team ,, 4 KogutOded NSN Cycling Team ,, 5 SkerlDaniel Bahrain — Victorious ,, 6 LølandSakarias Koller Uno-X Mobility ,, 7 ThijssenGerben Alpecin — Premier Tech ,, 8 De SchuyteneerSteffen Lotto.