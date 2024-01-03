Спецназ и РСЗО 114-й бригады накрыли скопление сил врага у Авдеевки (ВИДЕО)

Спецназ и РСЗО 114-й бригады накрыли скопление сил врага у Авдеевки. Производя наблюдение за позициями противника на линии фронта, бойцы армейского спецназа ВС РФ обнаружили скопление живой силы ВСУ и навели на него артиллерию.