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Русская весна

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Спецназ и РСЗО 114-й бригады накрыли скопление сил врага у Авдеевки (ВИДЕО)

Спецназ и РСЗО 114-й бригады накрыли скопление сил врага у Авдеевки (ВИДЕО)

Спецназ и РСЗО 114-й бригады накрыли скопление сил врага у Авдеевки. Производя наблюдение за позициями противника на линии фронта, бойцы армейского спецназа ВС РФ обнаружили скопление живой силы ВСУ и навели на него артиллерию.

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