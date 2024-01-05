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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В UFC выдвинули Шавката Рахмонова на звание лучшего бойца года

Пресс-служба UFC выдвинула казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова на звание лучшего файтера года.

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