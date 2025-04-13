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Гладков: при атаке ВСУ на Белгородскую область ранен мирный житель

Гладков: при атаке ВСУ на Белгородскую область ранен мирный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Грайворонском округе в районе села Глотово с беспилотного летательного аппарата сбросили взрывное устройство.

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